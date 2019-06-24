Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Меры продлены до 31 декабря 2020 года.

В 2014 году Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции. В список запрещенных для поставок в Россию товаров вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.

Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири заявил, что потери Евросоюза оказались больше, чем ущерб России, напоминает RT.