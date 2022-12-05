Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, посетил Крымский мост. Как сообщает РИА Новости, в ходе визита «строительный» вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о ходе ремонтных работ.

Глава государства сел за руль лично и проехал по мосту.

Напомним, что рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролёта моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

Как заявлял Хуснуллин 14 октября, основные работы по восстановлению Крымского моста должны завершить до конца 2022 года.