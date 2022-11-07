Путин проведёт оперативное совещание с Совбезом на этой неделе
По словам Дмитрия Пескова, речь идёт о мероприятии, которое проходит каждую неделю
7 ноября 2022, 13:15, Никита Черников
Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ на этой неделе, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как уточнил представитель Кремля, речь идёт об оперативном совещании, которое проходит раз в неделю. Предыдущее такое мероприятие состоялось 2 ноября.
4 ноября Путин разрешил мобилизацию судимых за тяжкие преступления.
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