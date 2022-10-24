Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд спецоперации
С докладом выступят вице-премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин
24 октября 2022, 19:37
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проведет онлайн заседание координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«С докладами выступят председатель правительства России — председатель координационного совета М.В. Мишустин, а также мэр Москвы С.С. Собянин», — подчеркнули в сообщении.
Напомним, что 19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, он поручил создать в этих регионах территориальную оборону.
Отдельно глава государства своим указом поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности — его возглавил Мишустин. Собянину Путин поручил возглавить координацию работы регионов по повышению безопасности — совместно с администрацией президента.
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