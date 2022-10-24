Путин проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд спецоперации

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проведет онлайн заседание координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«С докладами выступят председатель правительства России — председатель координационного совета М.В. Мишустин, а также мэр Москвы С.С. Собянин», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, что 19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, он поручил создать в этих регионах территориальную оборону.

Отдельно глава государства своим указом поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности — его возглавил Мишустин. Собянину Путин поручил возглавить координацию работы регионов по повышению безопасности — совместно с администрацией президента.