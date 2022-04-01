Путин проводит заседание Совбеза по вопросам внутренней безопасности

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Доклад участникам зачитывал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», — заявил Путин.