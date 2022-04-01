Путин проводит заседание Совбеза по вопросам внутренней безопасности
Глава государства перед началом заседания отметил, что на повестке дня — дополнительные меры по предупреждению и нейтрализации угроз
1 апреля 2022, 19:59
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Доклад участникам зачитывал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», — заявил Путин.
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