Путин раскритиковал «Википедию» за качество информации в статьях

Президент России Владимир Путин раскритиковал «Википедию» за качество информации. В ходе встречи с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем он заявил, что одной открытой энциклопедией «невозможно пользоваться».

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации», — цитирует слова президента РИА Новости.

Древаль отметил, что в рамках «Знаний» формируется такая база, которая во многом станет альтернативой Википедии. «Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — добавил он.

Напомним, что ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей организацию Wikimedia Foundation за неудаление из «Википедии» трех статей, в том числе о способе изготовления пороха. Ранее суд оштрафовал Wikimedia по аналогичному протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине.