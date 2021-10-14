Путин рассказал, будет ли он снова баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин ещё не принял решение об участии в выборах в 2024 году, сообщил он в интервью CNBC.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", – сказал глава государства (цитата по "Интерфаксу").

Путина также спросили о возможном преемнике. Тот заявил, что предпочитает не отвечать на такие вопросы, так как до выборов ещё много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

Напомним, летом 2021 года во время прямой линии Владимир Путин уже отвечал на вопрос о преемнике. Тогда нынешний российский лидер заверил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.