Путин рассказал, как часто проходит тесты на коронавирус
Ни одного положительного результата не зафиксировали
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что его регулярно тестируют на коронавирусную инфекцию.
Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам российского лидера, он сдает анализы каждые 3-4 дня. При этом не было ни одного случая, чтобы тест дал положительный результат, заверил Путин.
Ранее amic.ru писал, что в резиденции президента России в Ново-Огарево для защиты от COVID-19 установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Его разработкой занималась отечественная компания из Пензы. Система распыляет облако водяного тумана, который дезинфицирует открытые участки тела и одежду проходящего.