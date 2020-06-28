Путин рассказал, как часто проходит тесты на коронавирус

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что его регулярно тестируют на коронавирусную инфекцию.

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Общество Владимир Путин спасается от коронавируса с помощью туннеля

Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам российского лидера, он сдает анализы каждые 3-4 дня. При этом не было ни одного случая, чтобы тест дал положительный результат, заверил Путин.

Ранее amic.ru писал, что в резиденции президента России в Ново-Огарево для защиты от COVID-19 установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.

Его разработкой занималась отечественная компания из Пензы. Система распыляет облако водяного тумана, который дезинфицирует открытые участки тела и одежду проходящего.