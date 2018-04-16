Путин рассказал о неминуемом хаосе после действий США

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что продолжение действий, совершаемых государствами в нарушение Устава ООН, неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Главы государств обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. По их мнению, "эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии".

Также президенты обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.

Как отмечается в сообщении, стороны выразили заинтересованность "в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере".

14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирии.