Путин рассказал о своем будущем: "Может, стану хоккеистом"

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", целью которого является увеличение объемов жилищного строительства, пишет "Газета.Ru".

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Во время встречи к Путину обратился один из обманутых дольщиков и попросил президента о помощи, отметив общие с ним интересы.

"Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол", – сказал дольщик.

Путин при этом подчеркнул, что хоть и увлекается хоккеем, но сам себя хоккеистом не считает. Однако в шутливой форме глава государства заявил, что готов начать профессиональную карьеру после того, как сложит свои президентские полномочия.

"Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу", – сказал президент.

"Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков", – подчеркнул Путин, отвечая уже по сути вопроса.