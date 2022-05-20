Путин рассказал, откуда наносятся кибератаки на Россию

Кибератаки на Россию наносятся из разных стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза.

Атаки при этом чётко скоординированы, подчеркнул глава государства.

«По сути, это действия государственных структур», — сказал он, отметив, в некоторых странах в армиях уже есть кибервойска (цитата по РИА Новости).

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Общество На Алтае взломали федеральные телеканалы

Во время кибератак хакеры пытаются вывести из строя объекты критической инфраструктуры РФ, финансовые учреждения, СМИ, значимые интернет-порталы, сайты органов власти, подчеркнул Путин.

В ходе заседания президент предложил создать в России государственную систему защиты информации в ответ на кибератаки.

Ранее хакеры взломали десятки сайтов в Сибири и на Алтае.