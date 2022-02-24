Путин заявил, что принял решение провести военную спецоперацию в Донбассе

Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации для помощи жителям Донбасса. Трансляция обращения шла на “России 24”.

Президент отметил, что в планы России не входит оккупация территорий Украины. Он призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. По словам Путина, все военнослужащие ВСУ, которые примут это решение, смогут спокойно вернуться к своим семьям.

Глава государства заявил, что Россия не может существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории Украины: “Нам с вами не оставили ни одной возможности защитить наших людей, кроме той, которую мы используем сегодня”.

“Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан”, - заявил Путин.

22 февраля Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом. За решение проголосовали 153 сенатора — выступивших против или воздержавшихся не было.