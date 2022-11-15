Путин: Россия вовремя поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства

Президент России Владимир Путин рассказал о попытках некоторых стран раскачать суверенитет РФ. Как пишет РИА Новости, глава государства подчеркнул, что РФ удалось вовремя поставить «заслон» перед этими государствами.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить — в конечном счете — Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — заявил президент.

Отдельно Путин напомнил, что главными основами национальной идентичности России являются верность традициям, преемственность поколений и следование высоким и духовно-нравственным ориентирам.