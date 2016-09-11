Путин с Медведевым пообещали помочь рыбакам из Новгородской области

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, в субботу, 10 сентября во время неформальной встречи в Новгородской области пообещали помочь с охранении способа рыбалки на соймах - деревянных лодках под парусами, передает ТАСС.

C такой просьбе к российскому лидеру и премьеру обратились местные рыбаки. По их словам, законодательство не позволяет регистрировать лодки такого вида в речном реестре — соймы не подпадают под классификацию маломерных судов.

Путин пообещал обязательно помочь. Глава государства подчеркнул, что суда, которые они увидели, являются точной копией деревянных судов, которые изготавливали несколько веков назад. Президент подчеркнул, что местные власти подготовят необходимые документы.

Он добавил, что попросит Медведева выделить деньги - около "80 миллионов по году".

Медведев в свою очередь подчеркнул, что с помощью сойм идет щадящий отлов рыбы, так как не используется топливо.

Соймой называется дереявнная лодка длиной 12-15 метров. Рыбу с нее ловят с помощью невода, который натянут между двумя судами. Так на озере Ильмень рыбачили еще в XIII веке.

Отмечается, что Путин с Медведевым вечером 10 сентября приехали на остров Липно в Новгородской области и прогулялись на катере по озеру Ильмень, где и увидели местных рыбаков.