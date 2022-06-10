Путин считает, что США должны заняться восстановлением Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил, что основные обязательства по восстановлению инфраструктуры Афганистана должны взять на себя Соединённые Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что Россия совместно с иностранными партнёрами готова продолжать работу по постконфликтному восстановлению Афганистана, «в том числе в рамках московского формата консультаций Россия — Индия — Иран — США — КНДР — Пакистан и пять центральноазиатских республик», а также «способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты».

«При этом, по нашему твёрдому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чьё 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте», — добавил Путин.