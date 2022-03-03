Путин сказал Макрону, что затягивание Киевом переговоров приведет к новым требованиям России

Вечером в четверг, 3 марта, президент России Владимир Путин провёл уже третий с начала спецоперации на Украине телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Путин заявил, что два основных требования Москвы на переговорах с Киевом — демилитаризация и нейтральный статус Украины. Он заявил, что затягивание переговоров приведёт к новым требованиям России. Также глава РФ сказал, что задачи военной операции будут выполнены «в любом случае».

Российский президент утверждает, что военная операция «идёт по плану» и российские военные делают «всё возможное для сохранения жизни мирных граждан». Путин заявил о готовности России вместе с другими странами решать возникающие гуманитарные проблемы. Он призвал французского президента помочь в эвакуации с Украины иностранных граждан. Макрон пообещал поговорить об этом с киевским руководством.