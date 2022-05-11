Путин снял с должности замглаву ФСИН Валерия Балана

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана от должности замглавы ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 11 мая. Причины отставки не уточняются, как и новое место работы.

Валерий Балан занимал пост замдиректора ФСИН с апреля 2019 года. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.