Путин: сокращение ВВП по итогам 2022 года составит лишь 2,5%

Президент отметил, что прогнозы западных экспертов о крахе с падением ВВП на 20% не сбылись

15 декабря 2022, 19:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию. Как сообщает телеканал «360», глава государства в ходе своего выступления отметил, что сокращение ВВП по итогам 2022 года окажется меньше предыдущих прогнозов и составит лишь 2,5%.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я, правда, недавно говорил, что 2,9%, но вот последние прогнозы говорят о том, что это будет ещё поменьше — 2,5%. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20%, который предрекали многие западные и отчасти некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», — заявил Путин.

Говоря о бедности в России, президент подчеркнул, что доходы людей с минимальными заработками выросли на 27,8%. Сам уровень бедности в ноябре упал до 10,5%.