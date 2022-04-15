Путин создал комиссию Совбеза РФ по технологическому суверенитету

Президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, главой комиссии будет руководить зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В месячный срок он должен будет утвердить персональный состав нового совещательного органа.

Комиссия будет вырабатывать меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, а также координировать федеральные и региональные власти по их выполнению.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы государственных органов, предприятий ВПК, больниц, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.