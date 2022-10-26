Путин: Украина превратилась в инструмент внешней политики США

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил на встрече с главами спецслужб стран СНГ.

Путин подчеркнул, что территорию Украины превратили в полигон для биологических испытаний, а сейчас Запад накачивает киевский режим вооружениями, несмотря на публичные заявления о желании властей Украины получить ядерное оружие. По его мнению, Вашингтон стремится использовать киевский режим как таран против России.

Новости

Политика Путин потребовал от властей ускорить темпы работы

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».