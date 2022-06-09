Путин усомнился в возможности полного отказа от российских энергоресурсов
Сейчас это приводит к тому, что объём нефти на мировом рынке уменьшается, а цены растут
9 июня 2022, 22:59
Президент России Владимир Путин считает, что полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшее время вряд ли возможен. Его слова приводит «Интерфакс».
«А за эти несколько лет неизвестно, что произойдёт. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — сказал он во время встречи с предпринимателями.
Российский лидер добавил, что сейчас это приводит к тому, что объём нефти на мировом рынке уменьшается, а цены растут.
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