Путин усомнился в возможности полного отказа от российских энергоресурсов

Президент России Владимир Путин считает, что полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшее время вряд ли возможен. Его слова приводит «Интерфакс».

«А за эти несколько лет неизвестно, что произойдёт. Поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — сказал он во время встречи с предпринимателями.

Российский лидер добавил, что сейчас это приводит к тому, что объём нефти на мировом рынке уменьшается, а цены растут.