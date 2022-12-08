Путин: в мире нарастает угроза ядерной войны. В каком случае Россия применит «оружие Судного дня»?

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что страна будет защищать себя и своих союзников «всеми имеющимися средствами», в том числе и ядерными, сообщают на сайте Кремля.

«По поводу угрозы ядерной войны. Такая угроза нарастает, что здесь греха таить», — отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия. А вот бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс публично заявляла, что Лондон готов это сделать.

Более того, добавил Путин, Россия никому своё ядерное оружие не передавала, в отличие от США, разместивших ядерное оружие в большом количестве на европейской территории.

«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены. Наша стратегия применения средств защиты настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», — уточнил глава государства.

Путин отметил, что российское ядерное оружие сейчас «в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны». И это сдерживающий фактор.

«Своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется», — добавил президент России.