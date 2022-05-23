Путин внес в Совфед кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС
Ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Как сообщает ТАСС, представление будет рассмотрено в среду.
«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А. В», — заявил собеседник издания.
Александр Куренков — выходец из спецслужб. Hанее он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.
Прошлый глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Путин посмертно присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.