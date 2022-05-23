Путин внес в Совфед кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Как сообщает ТАСС, представление будет рассмотрено в среду.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А. В», — заявил собеседник издания.

Александр Куренков — выходец из спецслужб. Hанее он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

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