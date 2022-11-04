Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, открывшемуся после реконструкции, сообщили в Кремле.

Вместе с главой государства в торжественной церемонии поучаствовали представители молодёжных и волонтёрских организаций.

В ходе диалог с ними президент рассказал, что в РФ мобилизовали 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский — лидеры народного ополчения, освободившие Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси.