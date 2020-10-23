Путин впервые высказался об инциденте с Навальным

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, если бы российские власти на самом деле хотели отравить Навального, то "вряд ли бы отправили его на лечение в Германию". Однако президент все равно обратился в Генпрокуратуру с просьбой разрешить это сделать.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", – сказал российский лидер.

Новости

Политика В США заявили о "двойном отравлении" Алексея Навального

Также Путин заявил о сомнениях в информации об обнаружении в организме Алексея Навального следов "Новичка". Он подчеркнул, что когда материалы оппозиционера передали в ОЗХО, появились заявления, что его якобы отравили не "Новичком", а чем-то другим.

"Так это "Новичок" или нет? Уже возникают сомнения в том, что было сказано в начале", – возмутился президент.

Глава России призвал совместно расследовать инцидент, отметив, что в стране уже были случаи покушений на общественных деятелей и бизнесменов. Однако все это было расследовано, а виновных наказали.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального. В начале октября Навальный в беседе с немецкими журналистами заявил, что за его отравлением стоит Путин.