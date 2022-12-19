Путин впервые за три года прибыл в Белоруссию для переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщает РИА Новости, главы государств обсудят региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы.

Переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции. В обсуждении примут участие не только президенты, но и члены кабинетов министров, а также главы ведомств двух стран. Незадолго до Путина в Минск также прибыли министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Далее состоятся личные переговоры Путина и Лукашенко, после которых лидеры государств могут сделать заявления. В рамках переговоров в узком составе также планируется участие глав министерств обороны России и Белоруссии.