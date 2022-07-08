Путин выразил соболезнования из-за убийства бывшего премьер-министра Японии
Синздо Абэ скончался
8 июля 2022, 21:39, Никита Черников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб 8 июля в результате покушения.
Письмо президента опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.
«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля... Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — написал российский президент.
Синдзо Абэ скончался 8 июля в больнице после совершённого на него покушения в этот же день. Инцидент произошёл во время выступления политика в городе Нара. Нападавший дважды выстрелил экс-премьеру в спину.
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