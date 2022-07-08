Путин выразил соболезнования из-за убийства бывшего премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб 8 июля в результате покушения.

Письмо президента опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля... Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — написал российский президент.

Синдзо Абэ скончался 8 июля в больнице после совершённого на него покушения в этот же день. Инцидент произошёл во время выступления политика в городе Нара. Нападавший дважды выстрелил экс-премьеру в спину.