Путин: Запад дискредитировал идею международных резервов

Президент России Владимир Путин заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция которой доступна на официальном сайте мероприятия.

«Цап-царап — и Запад прикарманил наши золотовалютные резервы», — сказал президент.

Путин отметил, что центры мирового развития обладают разными разработками и могут конкурировать с западными транснациональными компаниями. В будущем переход на национальные валюты будет набирать темп, и такие расчёты будут доминировать.