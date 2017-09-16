Путин заявил, что больше всего ценит в людях надежность

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По мнению российского лидера Владимира Путина, самые главные качества в людях - это надежность и умение держать слово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канал Рен-ТВ, ссылающийся в свою очередь, на киргизские СМИ.

"Самое главное для меня - это надежность; одна из важнейших характеристик надежности - это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово", - цитирует агентство президента.

Путин считает, что озвученными качествами обладает его киргизский коллега - президент Алмазбек Атамбаев. Агентство уточняет, что президентские выборы в Киргизии состоятся в ноябре текущего года. Глава РФ отметил, что Атамбаев является человеком, держащим слово. При этом Путин признал, что с ним сложно договориться, но при этом все достигнутые договоренности всегда исполняются. "Что и я стараюсь делать со своей стороны. Я это в людях очень ценю", - заявил глава государства.

Путин полагает, что благодаря надежности Атамбаева Киргизия также завоевала доверие на внешнеполитической арене. В качестве примера он привел вхождение страны в Евразийский экономический союз. В ходе переговоров шли дискуссии, однако в итоге удалось достичь компромисса.

Президент РФ добавил, что Россия многое делает для адаптации экономики Киргизии "не просто на словах". "Мы выделили 200 миллионов долларов на эту адаптацию и, кроме того, создали соответствующий фонд развития, куда Россия внесла еще 500 миллионов долларов", - обратил внимание Путин. Путин добавил, что благодаря этому фонду уже удалось реализовать 31 проект, еще несколько начнут реализовывать в скором времени.

"Мы договорились, что это не просто деньги мы посеем неизвестно куда, а они пойдут на развитие - на поддержку малого бизнеса, конкретных предприятий, отраслей производства и в целом постепенно это будет менять лицо киргизской экономики", - подчеркнул российский лидер.

В ответ на вопрос, пошел бы Путин в разведку с Атамбаевым, он подчеркнул, что "уже не работает в разведке". "Хотя разведка всегда со мной. Мы с ним занимаемся не менее важным делом - государственной работой. На мой взгляд, у нас неплохо получается", - заключил президент.