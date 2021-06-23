Путин заявил, что НАТО наращивает потенциал у границ с Россией

Президент России Владимир Путин на девятой Московской конференции по международной безопасности заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", – сказал он в своём приветственном слове.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию. Страны НАТО постоянно проводят учения, которые дестабилизируют обстановку.