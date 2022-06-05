Путин заявил, что отечественные системы ПВО «щелкают как орехи» украинские вооружения

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об успешной работе отечественных систем противовоздушной обороны против западных вооружений, которые поставляются Украине.

«Их наши системы ПВО щелкают как орехи, уничтожены десятки», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия-1».

Этот фрагмент был опубликован в субботу. В нём пока не уточняется, о каких именно вооружениях идёт речь.

Первая часть интервью была показана в пятницу, ещё одна, как планируется, будет опубликована в воскресенье. В анонсе телеканала говорится, что Путин, в частности, ответит на вопрос о поставках из США вооружений на Украину.