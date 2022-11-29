Путин заявил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы

Президент России Владимир Путин напомнил о свободах и конституционных правах граждан. Как сообщает ТАСС, в ходе съезда судей он призвал не забывать об этом.

«Права и свoбоды наших граждан гарантированы кoнституцией. Они незыблемы. Мы никoгда не должны об этoм забывать», — сказал он.

Глава государства в этом контексте также подчеркнул, что создание 16 новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции оправдало себя полностью как с точки зрения повышения гарантий прав человека в судебном процессе, так и для более быстрого и тщательного устранения судебных ошибок.