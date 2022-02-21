Путин заявил, что сегодня примет решение о признании независимости Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он сказал в конце внеочередного заседания Совета безопасности РФ по вопросу ситуации на востоке Украины.

В ходе встречи все члены Совбеза высказались за признание независимости Донбасса.

«Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня», — сказал президент.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.