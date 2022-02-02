Путин считает, что США игнорируют интересы России в разговоре о безопасности

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что США игнорирует российские требования в диалоге по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, Москва тщательно анализирует ответ Вашингтона, полученный на российское письмо с предложениями по гарантии безопасности.

“Мы не увидели адекватного учёта трёх наших ключевых требований”, — отметил Путин.

Напомним, встреча Путина с Орбаном состоялась 1 февраля. В ходе переговоров представители стран обсудили ряд вопросов, связанных с взаимоотношениями России и Венгрии, а также касающихся международной политики.