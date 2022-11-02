Путин заявил Эрдогану о возможности возобновления зерновой сделки при гарантиях от Киева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассмотреть возобновление работы зерновой сделки можно будет только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках <...> черноморской инициативы», — говорится в публикации пресс-службы Кремля.

При этом перед получением гарантий требуется провести детальное расследование атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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Политика Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным

Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.