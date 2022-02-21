Путин заявил Макрону и Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ по Донбассу

Президент России Владимир Путин сообщил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Шольц и Макрон «выразили разочарование» таким развитием событий, но обозначили готовность к продолжению контактов, пишет РИА Новости.

Ранее президент России провёл внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.