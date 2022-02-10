Путин заявил о необходимости добиваться гарантий безопасности России от США и стран НАТО

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться серьёзных гарантий безопасности России от США и стран НАТО. Слова главы государства предают “Известия”.

“Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой”, — отметил Путин.

По его словам, на этом фоне необходимо добиваться от США и стран НАТО конкретных юридических гарантий безопасности.

В послании ко Дню дипломатического работника Путин добавил, что российская дипломатия помогает отстаивать законные права граждан страны, способствует урегулированию региональных конфликтов, а также играет важную роль в “формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны”.