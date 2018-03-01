Путин заявил о существующей проблеме бедности для миллионов россиян

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Президент России Владимир Путин 1 марта в Москве обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. По его словам, нельзя допустить, чтобы достигнутая в России стабильность привела к самоуспокоенности. Глава государства уверен, что нынешнее послание – рубежное. Путин отметил, что "кто бы ни был избран президентом, нам надо прочувствовать вызовы времени".

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"Кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России должен прочувствовать и понять, что происходит в мире и какие вызовы стоят перед нами", — подчеркивает Путин, отмечая, что необходимо использовать "технологическую волну".

Путин считает, что мы должны укреплять демократические институты.

"Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. Отставание — вот наш враг", — подчеркивает президент.

Также Владимир Путин заявил, что более 20 миллионов человек страны живут за чертой бедности, даже работающие люди. Он уверен, что у страны в ближайшие годы есть потенциал улучшить ситуацию.

"Ключевой — благополучие граждан и достаток российских семей. Бедность вновь подросла из-за последнего экономического кризиса. Даже работающие люди живут очень скромно", — добавил президент. Путин уверен, что регионы получат в ближайший год 50 миллиардов рублей, будут работать социальные программы.

"Нам важен каждый человек", - сказал он.

1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Изначально ожидалось, что глава государства огласит послание в декабре 2017 года, однако его перенесли на март 2018 года, за несколько недель до выборов.