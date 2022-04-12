Путин заявил о триединстве русских, белорусов и украинцев

Президент России Владимир Путин вновь напомнил, что считает восточных славян единым народом. Об этом он сказал во время пресс-конференции на космодроме Восточный 12 апреля, передаёт РЕН ТВ.

По словам главы государства, белорусы для русских «не младшие, а именно братья». Он добавил, что не сомневался в том, что Белоруссия подставит России плечо в трудную минуту, поскольку «так было всегда».

«Мы и особо не различаем, где заканчивается Россия и начинается Беларусь. Мы, как ни странно это сегодня прозвучит, триединый народ — Украина, Белоруссия и Россия», — сказал Путин, назвав нынешние события на Украине «трагедией без всякого сомнения».

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Политика Зеленский заявил, что русские и украинцы - точно не один народ

Летом 2021 года Владимир Путин написал статью, в которой назвал русских, белорусов и украинцев единым народом, наследниками Древней Руси, а также разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.