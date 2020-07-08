Путина попросили перенести дату празднования Дня России

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту России Владимиру Путину обращение с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля, сообщает RT.

Она пояснила, что 12 июня у многих россиян ассоциируется не с независимостью страны, а с распадом СССР. Самым подходящим днем для праздника, по мнению Волынец, является 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию.

"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём", — предложила Волынец.