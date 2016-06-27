Путину не нужно ждать суда, чтобы отстранить губернатора Белых – Песков

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Отрешение от должности губернатора Кировской области Никиты Белых не требует того, чтобы дожидаться суда.

Как передает в понедельник, 27 июня, ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это (дожидаться решения суда) совершенно необязательно. Конечно, существуют разные формулировки, которые главе государства позволяют отрешить от должности действующего главу региона", – отметил представитель Кремля.

Одновременно с этим Песков уточнил, что пока что кадрового решения по персоне Белых не принято. "Президент пока каких-либо кадровых решений не принимал, в случае и когда оно будет принято, мы соответствующим образом проинформируем", – сказал пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, что в настоящее время кировский губернатор Никита Белых арестован. Его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч евро (более 24 миллионов рублей). Глава региона был задержан 24 июня в одном из ресторанов столицы при получении денег.

27 июня решением правительства Кировской области исполняющим обязанности главы региона назначен Алексей Кузнецов, который до последнего времени являлся зампредом вятского правительства.