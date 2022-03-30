Работать на благо города. Вячеслав Франк ответил на вопросы журналистов

Глава города и секретарь Барнаульского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Франк 30 марта 2022 года пообщался с журналистами местных и федеральных изданий в формате пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, насколько тяжело совмещать две должности — главы города и секретаря городского отделения, — а также о плюсах и минусах совмещения, градоначальник подчеркнул, что он командный игрок, который использует все возможности для решения проблем родного города.

«Во время конференции Барнаульского местного отделения партии „Единая Россия“ я говорил, что, являясь главой города и неся персональную ответственность за все сферы жизни краевой столицы, быть ещё и секретарем Барнаульского отделения партии — логично и правильно, особенно в год крупных муниципальных выборов. В „Единой России“ мы привыкли работать командой единомышленников, и я рад, что и в администрации города сложилась команда профессионалов. Я использую любой доступный ресурс для решения проблем родного города», — заявил Вячеслав Франк.

Также глава барнаульских единороссов отметил текущие изменения в партии и главный приоритет в своей деятельности — работать на благо города, подчеркнув, что оценку решениям мэра и выполненным задачам должны давать барнаульцы.

«Структура партии будет меняться. Депутатам нужно больше работать в округах, необходимо оживить работу общественных приёмных. Как пример большей вовлечённости депутатов, которую мы планируем ввести, — формировать бюджет исходя из тех запросов, которые идут от населения. Бюджет станет в действительности народным. При правильной реализации намеченного житель будет понимать: если дорога в этом году не сделана, то будет выполнена в следующем», — сказал мэр краевой столицы.

По мнению одного из журналистов, после избрания в сентябре 2022 года нового созыва Барнаульской городской Думы в краевой столице должны состояться выборы мэра, и представителя СМИ интересовало: планирует ли градоначальник вновь возглавить Барнаул.

Вячеслав Франк поправил журналиста, отметив, что срок полномочий главы города заканчивается только в 2025 году. Поэтому пока он собирается продолжать работу.

«Нагрузка растёт, но оценку своей деятельности на посту секретаря я давать не готов. Для меня главное — нести пользу барнаульцам и работать на благо города», — резюмировал Вячеслав Франк.

Градоначальник также подчеркнул, что несёт ответственность за всё, что происходит «в нашем общем доме — Барнауле». И, по его словам, оценку его решениям и выполненным задачам должны давать барнаульцы.