"Радость со слезами". Жители Донбасса рассказали о своем отношении к российскому признанию

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской республик вызвало бурные эмоции во всём мире. И в России тоже. Одни выражают категоричное несогласие, другие — столь же категоричную поддержку. Но сильнее всего признание республик отразится на их жителях. И пока вы спорите, amic.ru узнал, как относятся к происходящему в Донбассе. “Возвращение домой”, “надежда на нормальную жизнь”, “мы ждали этого восемь лет” — это только часть ответов. А ещё: “мы этого добились большими жертвами”, “у нас много вопросов”, “уезжает балласт”. Подробнее рассказывает Андрей Магас.

“Мы ждали этого восемь лет”

Когда Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР, женщины плакали от счастья, рассказывает жительница Луганска Евгения Власова. Так же плакали и в 2019-м, когда получали российское гражданство — “очень волнительно было”. По словам Евгении, сейчас люди надеются, что вместе с признанием независимости и помощью от России к ним, наконец, придёт стабильность.

“Было радостно и трогательно, ведь мы ждали этого восемь лет. Понять нас можно, потому что жить без определённости, без уверенности в каком-то будущем очень сложно, даже жёстко, я бы сказала. Даже, скажем, когда человек сидит в тюрьме, то ему всё ясно и понятно, и от этого проще: он знает, что будет через какой-то промежуток времени. Нам же приходилось все эти годы пребывать в полной неизвестности, вплоть до того, что непонятно было, как строить свою жизнь. До смешного доходило: менять старую крышу, которая уже вся “в латках” на новую или нет. В любой момент могло не стать и всего дома — сколько жилищ разрушено бомбёжками. Это тяжело. Неопределённость это, наверное, самое тяжёлое”.

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Евгения говорит, что случившееся признание — “это глоток свежего воздуха и надежда на мирную жизнь, которая уже не будет на “одной ноге”.

“Надеемся, что к нам придёт та стабильность, которая есть в России, где живут люди обычной, нормальной жизнью. Мы хотим жить спокойно. Строить планы, радоваться жизни. Это самые обычные человеческие желания. Ничего сверхъестественного мы не хотим”, — подчёркивает собеседница.

Военные осматривают место взрыва в Луганске/ Фото: “Инцидент Луганск”

Луганский медик Александр Милько оказался более сдержан. Мужчину тревожит текущая ситуация в республике и ближайшее будущее, которое не определено:

“Скажу коротко. Пока после признания у нас появилось очень много вопросов и ни одного ответа. Мы хотим все более конкретно знать, что ожидает Луганск и весь Донбасс. Зачем идёт практически принудительная мобилизация. И что будет с теми, кто уже мобилизован — в регион введены российские войска, вроде как потребности в них нет, а рабочие места “оголились”.

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Активистка Виктория из столицы ДНР, известная в Сети как Виктория Донецкая, сравнивает признание с Днём Победы, сказав, что “это праздник со слезами на глазах”:

“Ведь многие не дожили до этого дня, в боях погибли друзья, родственники, знакомые люди. Поэтому мы просто благодарим Россию за этот шаг и поддержку нас. Вместе с тем мы понимаем, что это только начало нашего пути и впереди ещё много чего надо сделать, и в ближайшее время нас ждут и потери, и слезы, и кровь, и, надеемся, победа над украинским фашизмом. И процесс наказания виновных. Без этого нет пути вперёд. Но самое главное уже случилось: признание и независимость, что принесло нам веру в будущее. Мы готовы к трудностям и уверены, что сможем предстоящие сложности преодолеть. Причём очень важно, что наша молодёжь очень патриотично настроена”.

Люди готовы трудиться

Жители Донбасса обрадовались известию о признании независимости со стороны России, но свои чувства привыкли выражать сдержанно, отмечает донецкий историк, публицист Александр Дмитриевский. Объяснение простое — слишком труден был путь, на радость не осталось сил.

“Конечно, и в ДНР и в ЛНР были рады, но эта радость часто не имела внешних проявлений. У нас в Донецке вообще люди более скупы на выражение своих чувств, потому что опасностей у нас хватает и в мирное время: тот же шахтёр, отправляясь в забой, не знает, отдаст ли он после смены второй жетон табельщику. Отсюда и сдержанность в эмоциях. К тому же это радостное и долгожданное событие было добыто великими трудами, большими жертвами...



Знаете, в эмоциональном плане можно сравнить с возвращением средневекового рыцаря, когда после тяжёлого похода он в родных стенах снимает доспехи, вешает на стену оружие, и произносит: “Теперь я дома...” Примерно так и у нас”.

Фото: патруль проверяет на улицах Донецка / “Типичный Донецк”

Дмитриевский подчёркивает — восстановление Донбасса потребует много средств, но он не ждёт дотаций, ему нужны инвестиции. И эти инвестиции, уверен историк, окупятся сполна. Несмотря на то, что экономика Донецкой Республики сильно пострадала от войны:

“Часть наших промышленных предприятий была разрушена в ходе боевых действий, что-то было разорено ещё в украинский период. Но в то же время многое из промышленного парка удалось сохранить. В любом случае Донбасс потребует инвестиций. Не дотаций, а именно инвестиций, вложений, которые окупятся, потому что промышленный потенциал сохранён. Люди у нас умеют работать и готовы трудиться.

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К тому же, говорит мужчина, в Россию эвакуировались немногие. Большей частью — семьи с маленькими детьми и те, кого считают “балластом”. Большинство оставшихся имеют российское гражданство и уверены, что в случае всего “Россия своих не бросит”:

“У многих в республике на руках российские паспорта, которые тоже являются своего рода защитой. Если у тебя паспорт гражданина России, то ты можешь быть уверен, что Российская Федерация не оставит тебя. В основном уезжают [в эвакуацию] семьи с маленькими детьми. Также уехал так называемый “балласт”, который есть в любом обществе и в любой стране. Это те, которые убегут при любой опасности. Надо сказать, эвакуация продолжается и касается она в основном прифронтовых районов. Чем дальше от линии фронта — тем меньше граждан уезжают. И это понятно: оказаться беженцем — не лучшая доля, беженец находится в руках судьбы. Не в его руках собственная судьба, а он в её руках...”

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Билетов в театр не достать

В настоящий момент в Донецке приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий и образовательного процесса. Но вообще, несмотря на полувоенное положение, культурная жизнь была насыщенной, рассказывает Дмитриевский:

“Как ни странно, наши местные музы в прошедшие годы, несмотря на грохот пушек, не молчали. Могу сказать, что билеты в наш Донецкий театр всё это время было не достать”.

Не мешает грохот пушек и влюбляться молодёжи. Чем ближе к весне, тем больше парочек на улицах, отмечает собеседник.

“Романтически настроенных молодых пар здесь немало. Как и в любом другом российском городе”.