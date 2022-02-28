Ракетные войска России приступили к дежурству усиленным составом

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимир Путину, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и его заместителем Валерием Герасимовым поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц стран Запада.