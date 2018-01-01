Рамзан Кадыров прочитал поздравительное стихотворение на Новый год
Видео с новогодним обращением глава Чечни выложил в своем канале в Telegram
1 января 2018, 12:47, Артем Кузнецов
С необычным поздравлением обратился в новогоднюю ночь к своим подписчикам в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо традиционных праздничных пожеланий, он прочитал стихотворение. Причем ранее Кадыров как раз обещал, что продекламирует стихотворение именно на Новый год.
Также глава Чечни пожелал в наступившем году всем счастья, удачи и благополучия. Ранее с Новым годом россиян поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал согражданам здоровья и перемен к лучшему в 2018-м.
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