Рамзан Кадыров прочитал поздравительное стихотворение на Новый год

С необычным поздравлением обратился в новогоднюю ночь к своим подписчикам в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо традиционных праздничных пожеланий, он прочитал стихотворение. Причем ранее Кадыров как раз обещал, что продекламирует стихотворение именно на Новый год.

Также глава Чечни пожелал в наступившем году всем счастья, удачи и благополучия. Ранее с Новым годом россиян поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал согражданам здоровья и перемен к лучшему в 2018-м.