Раскрыты данные о доходах Путина за 2021 год

Президент России Владимир Путин заработал 10,2 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщается в декларации о доходах, которая была опубликована на сайте Кремля.

Также указана собственность Путина: президент владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом площадью 18 квадратных метров, двумя автомобилями ГАЗ М21, автомобилем «Нива» и прицепом «Скиф».

Также указаны объекты недвижимости, находящиеся в распоряжении Путина: квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обогнал президента по доходам. Представитель Кремля задекларировал 14,5 млн рублей.