Раскрыты подробности инцидента с атомной подлодкой США у Курил

Атомная субмарина ВМС США типа Virginia была обнаружена противолодочной авиацией и подлодкой Тихоокеанского флота в ходе плановых учений в районе Курил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере.

«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолётами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развёртывания», — сообщил он.

По информации источника, после того как с нарушителем вышли на связь, субмарина использовала имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.