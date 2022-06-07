Раскрыты подробности визита алтайской делегации в район ЛНР, которому краевые власти помогут восстановить инфраструктуру

Делегация правительства Алтайского края совершила первую рабочую поездку в ЛНР, в ходе которой чиновники посетили Славяносербский район. Накануне стало известно, что регион поможет в восстановлении разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры этого муниципалитета.

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Общество Алтайский край поможет восстановить разрушенный в ходе боевых действий район в ЛНР

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Славяносербский район принадлежит к аграрной категории, также здесь много полезных ископаемых. Однако из-за боевых действий пострадала значимая часть инфраструктуры и социальной сферы.

По этой причине в состав рабочей группы вошли замы председателя краевого правительства по сельскому хозяйству, промышленности и соцсферы: Александр Лукьянов, Александр Климин и Игорь Степаненко.

Возглавил делегацию заместитель по внутренней политике Денис Губин.

«Задачи нашей поездки — это ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в предстоящем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Мы проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий. Могу сказать, что по итогам будет подписано соглашение с ЛНР и Славяносербским районом», — сказал чиновник.

В мае президент Владимир Путин поручил взять шефство над территориями ДНР и ЛНР, писали «Ведомости».