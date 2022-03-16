Регионы получат дотации на выравнивание бюджета и новые кредиты от Минфина

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Понятно, что на бюджеты субъектов Российской Федерации ложится серьёзная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», — сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

Кроме того, Минфин откроет каждому субъекту кредитную линию в размере 10% от общего объёма их доходов сроком до конца года.

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Политика Выплаты, мониторинг цен, борьба с безработицей. Путин подписал указ о поддержке экономики в регионах

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Глава государства поручил губернаторам создать и возглавить штабы по экономическому развитию, а также наделил их дополнительными полномочиями.