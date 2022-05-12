Решать проблемы жителей. Кто пойдет на праймериз «Единой России» в Барнаульскую гордуму по округу № 19

9 мая, в День Победы, в посёлке Южном прошла театрализованная праздничная программа «Победный май». На протяжении двух часов перед барнаульцами выступали творческие коллективы местного ДК. Артисты исполнили фронтовые песни, которые много лет назад поднимали боевой дух и вселяли веру в победу, а танцевальные коллективы представили зрителям тематические номера, отражающие события тех времён. Завершилась программа праздничным фейерверком.

На торжество в честь 77-й годовщины Победы собралось несколько сот человек — среди них ветераны, труженики тыла, дети войны, а также жители посёлка Южного. С поздравлениями к южанам обратились представители администрации города и почётные гости — главврач перинатального центра «Дар» Ирина Молчанова, а также меценат и предприниматель Вадим Кручинин.

Вадим Кручинин в выступлении пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, долголетия и благополучия, а их потомкам — хранить в памяти бессмертные подвиги. «Уважаемые жители, уважаемые ветераны, дорогие друзья! Хочу поздравить вас с Днём Победы! Это великой праздник, это наша гордость, история нашей страны. Дорогие ветераны, вы навсегда в наших сердцах! Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни! Хочется, чтобы молодое поколение навсегда запомнило этот день и что за ним стоит. С Днём Победы!» — обратился к горожанам Кручинин.

Отметим, что предприниматель в 2022 году намерен принять участие в предварительном голосовании «Единой России», а случае успеха — в дальнейшем побороться за место в Барнаульской гордуме (БГД). Вадим Кручинин уже сформулировал свою политическую программу.

Основных пунктов в ней три. Прежде всего, рассказывает кандидат от ЕР, это забота о здоровье граждан, доступность лекарств и медуслуг: важно, чтобы все жители города могли получать помощь вовремя и качественно, чтобы не было перебоев с медикаментами и лекарствами. Второй пункт программы — борьба с неконтролируемым ростом цен на продукты питания. «Все мы прекрасно видим, как растут цены в магазинах, считаю своим долгом сделать всё возможное для принятия необходимых мер по их сдерживанию», — отмечает кандидат.

Самый важный пункт программы Вадима Кручинина — это поддержка подрастающего поколения. Речь идёт о доступном образовании, закупке новых компьютеров и мебели в школах и т. д. «Считаю необходимым активнее поддерживать детский спорт, ведь дети — это наше будущее и я постараюсь сделать всё возможное, чтобы наше будущее было светлым», — подчёркивает Кручинин.

О себе кандидат говорит, что является коренным барнаульцем: родился и всю жизнь провёл в краевом центре. Вадим Кручинин получил высшее экономическое образование, занимался бизнесом. «Я не понаслышке знаю о проблемах жителей, поэтому и решил стать депутатом городской думы, чтобы помогать решать основные для барнаульцев вопросы», — рассказывает о себе кандидат.

Вадим Кручинин родился 4 мая 1982 года в Барнауле. В 2004 году окончил Современную гуманитарную академию, получил диплом бакалавра по направлению «Экономика».

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2022 году пройдёт в электронном формате с 23 по 29 мая. Итоги в партии обещают подвести 31 мая. Выборы в Барнаульскую гордуму запланированы на 11 сентября, всего в состав БГД предстоит выбрать 40 человек — 20 по округам и ещё столько же — по партийным спискам.